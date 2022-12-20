Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda yangın: Her şeyi aldı

Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu, tiyatrosuna ait depoda yangın çıktığını bildirdi.

Poyrazoğlu, yangını Twitter hesabından ‘canım çok sıkkın’ diyerek yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir tiyatro müzesi için oluşturduğu 200 kukla ile büyük maske koleksiyonunun da yangında gittiğini belirten Poyrazoğlu ‘geriye sadece anılar ve alkışlar kaldı’ dedi:

“Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses, ışık sistemleri… Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu… Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı… Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz.”