Ali Palabıyık hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa kariyerlerine video yardımcı hakem (VAR) olarak devam edecek.

Ali Palabıyık. Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Hakemlik kariyerine 2000’de başlayan ve Türkiye’deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık, Süper Lig’de 175, 1’inci Lig’de 40, Türkiye Kupası’nda 11 müsabakada görev aldı. 2012’de üst klasman hakemi olan ve 2015’ten bu yana FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi’nde üç maçta görev aldı.

Göçek ve Arslanboğa, VAR odasında

Tecrübeli hakemler Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa’ysa VAR odasına geçti.

Hakemliğe 1996’da başlayan, 2004’ten beri Süper Lig kadrosunda bulunan Hüseyin Göçek, burada 294 müsabakada görev aldı. Göçek, Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR hakemi olarak atandı.

2008-2021 döneminde 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, yedi yıl boyunca UEFA’nın birinci kategorisinde yer aldı. Tecrübeli hakem, 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA’nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları’nda ilave yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Göçek ile aynı yıl hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve burada 128 müsabakaya hakem olarak düdük çalan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yaptı. Arslanboğa, 57 karşılaşmada da VAR hakemi oldu.