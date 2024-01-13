Ali Karahasanoğlu: Ağzım da var ama konuşmuyorum, susuyorum!..

YRP Başkanvekili Prof. Doğan Aydal konuşuyordu..

Halk tv’nin dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi saldıran yorumcularını karşısına almış, Ak Parti nefretini kusuyordu.. CHP’ye şirinlik yapıp, Ekrem İmamoğlu’na güzelleme yapıp, Ak Partili isimlere nefretini döküyordu..

Dün gün boyu kendisine yöneltilen eleştirileri de, yine CHP medyasından, Cumhuriyet gazetesine konuşarak cevaplamış..

“Ağzı olan konuşuyor” demiş..

Bu ülkede dindar insanların da yaşama hakları olduğunu, okuma hakkı olduğunu, avukatlık-doktorluk-mühendislik yapma hakkı olduğunu söyleyip, bunun hayata geçmesi için geceli gündüzlü çalışan Erbakan Hocamızın oğlunun genel başkanı olduğu bir partide, hasbelkader bir görev verildiği için, ağzımız var ama. Bu kişiye karşı, konuşmuyorum. Susuyorum..

Millet İttifakı’na girmeden, o ittifakta imiş gibi, Ekrem İmamoğlu’nu öven YRP’li profesörün hangi akla hizmet ettiğini konuşmak, sorgulamak, anlatmak istiyorum. Ağzım var. Ama konuşmuyorum, konuşamıyorum.. Milli Görüş çizgisinin mimarı Erbakan Hocamızın hatırına susuyorum..

Ali Karahasanoğlu’nun yazısı