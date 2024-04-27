Ali Eyüboğlu: Üç ayrı suçtan yargılanan ve hâlen cezaevinde olan Dilan Polat’ı rol model seçmenizin makul ve mantıklı bir izahı var mı?

Hakkında üç ayrı dava bulunan Dilan Polat henüz sanık, hükümlü değil. Çünkü hakkındaki hiçbir dava sonuçlanmadı daha… Üç davada yargılanan Dilan Polat için ‘beraat’ kararı da çıkabilir, hepsinden ya da bazılarından ceza da alabilir. Yargılamalar sonunda ortaya çıkacak bu…

Yani Dilan Polat için ‘suçlu’ ya da ‘masum’ demek olanaksız. Çünkü üç ayrı davanın sanığı.

Bu durumdaki bir insanın 23 Nisan gösterilerinde işi ne?

Her yıl olduğu gibi bu sene de tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Karaman’daki bir ilkokuldaki müsameresinden sosyal medyaya yansıyan videoyu izlediniz mi?

23 Nisan töreninde üzerinde pembe fırfırlı bir kıyafet olan kız çocuğu ‘Enerci’ şarkısı eşliğinde dans ediyor. Çok geçmeden üzerinde polis üniforması olan iki çocuk koluna girip küçük Dilan Polat’ı alandan uzaklaştırıyor.

Bu mizanseni hazırlayan öğretmene ve ona izin veren yönetime sormak istiyorum; bu skandal gösteriyle amacınız neydi?

85 milyon insanın yaşadığı Türkiye’de üç ayrı suçtan yargılanan ve hâlen cezaevinde olan Dilan Polat’ı rol model seçmenizin makul ve mantıklı bir izahı var mı?

Nasıl bir eğitimden geçtiniz ve dünya görüşüne sahipsiniz ki dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ına Dilan Polat’ın hicvedildiği bir gösteriyi layık gördünüz.

Olayı soruşturan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri umarım bu skandalın sorumluları hakkında gerekeni yapar.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı