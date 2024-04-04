Ali Eyüboğlu: Candan Erçetin'in kendini amme hizmetine adadığı gün şarkıcı Zeynep Bastık ne yaptı?

Oyunu kullanmak için Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’na gittiğinde kuyruğu görünce yerine asistanını sıraya soktu. “Çok sıra var, ben beklemeyeceğim, asistanımı bırakıyorum” diyen şarkıcı, şoförüyle ayrıldığı okula bilahare dönüp, oyunu kullandı.

Erçetin’in YSK görevlisi olduğu okulda Cem Yılmaz, Murat Boz gibi ünlüler oylarını kullanmak için 45 dakika beklerken, Bastık’ın yerine asistanını dikme gerekçesine bakar mısınız?

“Uçaktan indim, adapte olamadım. Midem kötü, kalabalık, sıramı bekledim. Oyumu kullandım.”

Demek ki neymiş?

“Şarkıcı milleti” deyip, herkesi aynı kefeye koymak yanlış.

Eylemleri ve söylemlerine bakarak, her şarkıcıyı ayrı bir yere koymaktır en doğrusu.

Her şarkıcının sanatçı olmaması gibi her sanatçının da insanlığı aynı değil çünkü.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı