Ali Ekber Yıldırım: Tarımda dünyada ilk onda olan Türkiye bu gıda enflasyonunu hak ediyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon verilerini açıkladığında, tarım yazan gazeteci olarak doğrudan gıda fiyatlarına bakıyorum. Benim için hiç de sürpriz olmayan sonuçları görmek her seferinde üzücü. Tüm uyarılara, önerilere rağmen yapılan yanlışların faturasını görüyorum. Toplumun her ferdi gibi ben de o faturayı ödüyorum.

Dün ayrıntılarını yazmıştım ama yeniden hatırlayalım. TÜİK’e göre Kasım 2022’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yani tüketici enflasyonu yıllık yüzde 84,39 artarken aylık yüzde 2,88 arttı. Gıda enflasyonu yıllık yüzde 102,55’e ulaştı. Aylık gıda enflasyonu ise yüzde 5,75’e çıktı. Yani gıda enflasyonu yıl bazında normal enflasyonun 18,16 puan daha yüksek. Aylık ise tam iki katı yani 2,87 daha yüksek.

Tarımda Avrupa’da ilk sırada, dünyada ilk 10 ülke arasında olmakla övünen Türkiye bu gıda enflasyonunu hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. Bu tamamen beceriksiz, yanlış tarım politikalarının ve çözüm üretemeyen hükümetin başarısızlığı. Kimse dünyada da gıda enflasyonu çok yüksek bahanesinin arkasına saklanmasın. Bizdeki bir aylık enflasyon birçok ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek.

Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı