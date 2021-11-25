Ali Ece: Taraftar gerçekten Sergen Yalçın’ı çok seviyor

Taraftar gerçekten Sergen Yalçın’ı çok seviyor, dilerim maç sonundaki sevgi seli hocanın ilk imza attığı gündeki duygularını hatırlatır ve o duygu ile teknik direktörlük zekasını birleştirerek takımı toparlar. Son tahlilde Şampiyonlar Ligi için yetersiz kalan bu oyuncu grubu en azından Süper Lig’de toparlanabilmek için yeterli. Yeter ki Sergen hoca devre arasına kadar alternatif stoper tandemi oluştursun ve devre arasında nokta atışı bir stoper takviyesi yapılsın.
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DİSK başkanı: 5 bin 200 lira asgari ücret makul
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Asgari ücret Türkiye’de devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir. Sadece masa başı pazarlığı olarak görmüyoruz. Olması gereken gerçek bir toplu pazarlıkla, demokratik biçimde belirlenmesidir.”
KHK’li bir ‘öğretmenin’, içinden Ankara geçen kısa hikâyesi…
Atılma haberini, Ankara’da en sevdiğim yer olan Kuğulu Park’ın göbeğinde almak ne garip ve güzeldi. Hikâyenin başladığı yerde bitiyor oluşu. Tamam Ankara’da deniz yok ama Kuğulu’da gölet var. Uzun uzun baktım parka, oturup bir sigara yaktım, telefonun şarjını okulda bıraktığımı hatırladım ve bankada ne kadar param olduğunu düşündüm. İlk akla gelenlerin banka hesabı ve şarj aleti olması garip görünebilir ama, zihin işte.
Sürgündeki akademisyenler ve ‘merdiven altı akademik loncalar’
Geçtiğimiz hafta, Türkiye akademisinin belli bir kısmı, David Selim Sayers tarafından kaleme alınan bir yazıyı tartıştı. İngilizce yayımlanan ‘The Real Academy in Exile’ (Gerçek sürgündeki akademi) başlıklı bu yazı, 2016 yılında Barış Akademisyenleri bildirisinin ardından şekillenen Almanya merkezli bir oluşumun tartışmalı birtakım icraatlarını, Sayers’ın olumsuz sonuçlanan bir iş başvurusunun üzerinden anlatıyor.
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CHP’li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor
TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Milli Piyango İdaresi taslak raporunda yer alan bulguya göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden 31 Aralık 2020’ye kadar düzenlenen şans oyunu çekiliş faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmediği anlaşılıyor” dedi.