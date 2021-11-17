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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Kuntz dönemindeki düzelme sinyalleri

Stefan Kuntz’un güleryüzlü sakinliği takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmuş gözüküyor, tabii asıl belirleyici olan maçtan maça rakip analizini esas alarak seçtiği takım tertipleri ve verdiği taktiksel direktifler.

Caner’in ısrarla yerden oynaması, geri dörtlü önünde ezbere iki defansif orta saha yerine ofansif-defansif katkı açısından daha eşit ağırlıklı oyuncularımızın kullanılması, 3. alana geçer geçmez final pası denemek yerine sabırlı şekilde topu saklayarak ama hücum hızını çok düşürmeden kullanmak, 2021 Haziran ayından itibaren düştüğümüz seviyeden sonra Kuntz dönemindeki düzelme sinyallerinin en değerlileri.


Ali Ece’nin yazısı

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