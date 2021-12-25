Ali Ece: Karaveli’den daha Beşiktaşlı çok az insan tanıdım

Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra yönetim kurulunda bazı isimler yeni teknik direktör seçimi kriterinde profesyonel liyakattan çok Beşiktaşlılık kimliğini öne çıkardılar. Ben, Önder Karaveli’den daha Beşiktaşlı çok az insan tanıdım. Kendisine “Hocam iyi ki Beşiktaşlısınız diyorum” cevap olarak bana “İyi ki Beşiktaş var” diyor. Yani Göztepe maçı sonrası tribünlerle yaşadığı duygusal karşılıklı etkileşim, bazı kendini bilmezlerin iddia ettiği gibi kameraların önünde şov falan değil! Önder Karaveli, Beşiktaş’ı gerçekten sevmeseydi arada görev aldığı diğer altyapılarda ödenen maaştan çok daha altına kameralar onu çekmezken Beşiktaş’ta tekrar çalışmayı kabul etmezdi.

Ali Ece’nin yazısı