Ali Ece: Beşiktaş herhangi bir maça hedefsiz çıkamaz

Maçın 38. dakikasında Dortmund’un 10, Beşiktaş’ın ise maalesef sıfır gol girişimi vardı. Sahaya çıkan Beşiktaş 11’i hangi kriter ve hedefe göre belirlendi, üstüne saatlerce düşünsek yine beyhude. Beşiktaş form grafiği, puan tablosu nasıl olursa olsun herhangi bir maça hedefsiz çıkamaz. Şampiyonlar Ligi grubunu 0 puanla bitirmek ile 1 puanla bitirmek arasında moral motivasyon açısından 1 puandan daha büyük bir fark var. Lakin bunu ne teknik direktör Sergen Yalçın ne de Beşiktaş’ta görev alan herhangi birisi farkında bile değil gibi.

Ali Ece’nin yazısı