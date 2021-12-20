Ali Ece: Ahmet Nur Çebi’nin duygusal değil mantığa uygun bir yeni hoca seçimi yapması şart!

Vitor Pereira’nın aslında ilk 11’de İrfan ile başlaması gerekiyordu ve hatta Galatasaray derbi galibiyetinde olduğu gibi Mert Hakan ve/veya Sosa ile. Bir de Valencia’yı 90 artıda oyuna sokmak Pereira adına adeta tüy dikmek oldu. Maç sonu eleştiri oklarının başkan Ali Koç’a dönmesi de bu açıdan doğal. Ahmet Nur Çebi’nin bundan ders çıkartıp duygusal değil mantığa uygun bir yeni hoca seçimi yapması şart!

Ali Ece’nin yazısı