Ali Çınar: ABD’nin gündeminde Türkiye yok

Türkiye’de TV’ler dahil bazı uzmanların, “Foreign Policy”nin “tartışma bölümünde” sağda solda duyulan bilgilerle yazılmış bir makaleyi “ABD Türkiye’yi konuşuyor” algısı yaratmasıysa tamamen yanlış. Zira Joe Biden yönetimi ve ABD medyasının gündeminde ne Türkiye var ne Almanya ne de Afganistan… Biden yönetimi büyük oranda Kovid-19 ile mücadele ve ekonominin toparlanmasına ağırlık vermiş durumda.

Bilhassa Washington D.C’de, kendini Türk uzmanı olarak nitelendiren bazı Amerikalıların, objektif olmayan ve tamamen Türkiye’yi NATO’dan koparmaya yönelik propagandaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Biden’ın, Kongre’ye yolladığı, ABD’nin konumunu Suriye’de 1 yıl daha uzattığı başkanlık kararnamesinin metninde kullandığı ağır ifadeler kabul edilemez. Ekim 2019’da eski başkan Donald Trump’ın da aynı cümlelerle Kongre’yi bilgilendirildiğini varsayarsak, Ankara’dan verilen tepkinin istenildiği etkiyi veremediğini görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, mektupta, NATO müttefiki ABD, diğer NATO müttefiki olan Türkiye’nin askeri operasyonlarını, olağanüstü ve alışmadık şekilde dış politika ve ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü belirtiyor!

Net olarak gördüğümüz, Pentagon merkezli yazılan bu mektupların ikili ilişkilere daha da zarar vermemesi için diyalog ve çözüm yollarının ivedilikle bulunması gerekliliği.

Ali Çınar’ın yazısı