Ali Bayramoğlu: Panoramatr anketlerine göre Kılıçdaroğlu kazanabilir

Panoramatr, son günlerde üç gün arayla iki anket yaptı. Bu anketler ilginç sonuçlar verdiler. İlk çalışma 22-23 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan 54,6, Kılıçdaroğlu ise 45,4 desteğe sahip görünüyordu. İki lider arasındaki fark bu tarihte ilk tura orana artmış, 4,5 puandan 9 puana çıkmıştı.

Ancak takip eden günlerde Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ın farklı siyasi tutumları ve ikinci tur ittifakları gibi yeni gelişmeler yaşanınca, Panoramatr 24-25 Mayıs tarihinde yeni bir çalışma daha yaptı. Bu çalışma, ilkinin tersine, iki lider arasındaki makasın kapandığını ve 3 puana, yani ilk turdaki farkın bile altına düştüğünü gösteriyordu.

Eğer trend buysa ve devam ederse, Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanma ihtimali de en azından kağıt üzerinde yükseliyor demektir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı