Ali Bayramoğlu: Ne büyük gaflet!

Bakın görürsünüz: Akşener, eleştiride “samimiyet, dobralık, kuvvetli hitabetle anketlerdeki oy oranını yükseltiyor. Tüm siyasi önerileri, “nasılları”, seçim sonrasına havale ederek, günü “siyasetsizlik paketi”ne hapsediyor. “Erdoğan’ı yenecek adayla seçimlere gireceğiz” diyor.

Ne büyük gaflet!

Mesele, seçim anı ve seçim sonrasını birlikte düşünebilmektir.

Ve bu anlamda muhalefetin, şu aşmada, en doğru, tüm bu sorunları giderebilecek ve son dönemde anlamlı ve yeni bir siyasi melodi oluşturmaya başlayan başkan adayı Kılıçdaroğlu gibi görünmektedir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı