Ali Bayramoğlu: İnce, ülke siyasetine dair iki anlam taşıyor

İnce’nin ülke siyasetine dair “iki anlam” taşıdığını düşünüyorum.

İlk anlamı, muhalif kesimde soru ve memnuniyetsizlik hali, kişilere ve sembollere endeksli bir arayış olarak adlandırabiliriz.

İkinci anlam tepki gösterenlerin kimlikleri ve hassasiyetleriyle karşımıza çıkıyor.

Kim destekliyor İnce’yi? Hangi partiden ona doğru geliyorlar?

Bu sorulara kamuoyu araştırmaları tutarlı yanıtlar veriyor.

İnce’nin oy potansiyelinin yüzde 50’si 18-24 yaş arası gençlerden oluşuyor.

Yüzde 50’si kendisini Atatürkçü, yüzde 20’si milliyetçi olarak tanımlıyor.

Velhasıl: Muhalefetin İnce’ye bakıp, “başarılı olur olamaz”, “oy alır alamaz” tartışmaları yapmak yerine bu verilerin işaret ettiği alanların üzerine gitmesi gerekir.

İkinci tur için bile hala bir denklik hali var.

Kararsızlar, İnce’nin seçmenleri kime yönelecek sorusu ve parlamento seçim sonuçları gibi tali görünen unsurlar büyük sonucu belirleyebilir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı