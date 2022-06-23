Ali Bayramoğlu: Erken seçim olacak mı?

Mantık şu: Ekonomik kriz ağırlaşacak. Sonbaharda topluma çıkan fatura çok ağır olacak. Bu koşullarda, iktidarın hiçbir tedbiri ve söylemi işe yaramayacak. Sonuç olarak AK Parti’nin bir erken seçim yaparak, kriz bu denli büyümeden, kendisi için en uygun zamanda erken seçime gitmek isteyecektir.

Ne var ki, bu tür, başkalarının davranışlarına kendi aklımızı giydirdiğimiz analizler gerçekçi olmaz, tahminler de pek tutmaz. Nedenler her zaman beklenen sonuçları üretmez…

Nitekim, görünen o ki bugün Erdoğan, hala, yaşanan krizi yönetebileceğine dair bir inanca sahip. Ekonomik krizin yarattığı tahribatını savuşturmada bu krize dair söyleminin ve palyatif tedbirlerin işe yarayacağı kanaatinde. En önemlisi krizi başka unsurlarla ikame etme çabasının da işe yaradığı ve bundan sonra da yarayacağı düşüncesinde. Muhtemelen getirisi olan yeni iç ve dış krizler, kutuplaşma halleri için zamana ihtiyacı var.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı