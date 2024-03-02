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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Erdoğan’ın yeni hedefi

Erdoğan’ın yeni iktidar dönemindeki esas hedefi, hukuk devletinin geride kalan parçaları veya sistem içindeki direnç noktaları.

Cumhurbaşkanının ideal düzen anlayışında, siyasi iktidarın gücü sınırsız olmalı. O zaman bu gücü sınırlayan kanunlar, hükümler, denetim mekanizmaları, velhasıl hukuk devleti kuralları açık ve ilk hedef.


Anayasa Mahkemesi bunların başında geliyor.

… farklı yollar izleyecektir Erdoğan…

Örneğin Anayasa Mahkemesini itibarsızlaştırmak, siyasal iddialarla işlevsizleştirmek, onun kararlarına uyması gereken diğer mahkemeler ve yürütme gibi kurumların meydan okumasını ve baş kaldırması sağlamak, özetle keyfi kanun yorumlarıyla fiili bir durum, kaotik bir hal yaratarak yol almak, bunlar arasındadır ve şimdiden uygulanmaya başlanmıştır..

Sorunumuz sadece mevcut anayasanın anti-demokratik özü değil, sorunumuz aynı zamanda bu anayasanın hükümlerinin bile uygulanmaması…

Erdoğan’ın pek yeni bir bilek güreşi dönemi geliyor.

Yeni iktidar döneminin ana mevzusu bu olacak belli ki…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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