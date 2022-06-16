Ali Bayramoğlu: Erdoğan’ın anketleri küçümseyen açıklamalarına kulak asmayın

Erdoğan’ın, AK Parti’nin, böyle devam ederse, önümüzdeki aylarda oy kaybı hızlanacak…

Diğer bir ifadeyle “milli mücadele/fedakarlık/beka” söylemi karşısında “yaşamsal fayda/refah/rasyonellik” bu kez muhtemelen alan kazanacak.

Anketler bunu Erdoğan’a gösteriyordur veya gösterecektir…

Kamuoyuna yaptığı anketleri küçümseyen açıklamalarına kulak asmayın…

Peki ne yapabilir?

Sorun orada…

Hukuk, demokrasi, ekonomi alanlarında Erdoğan için tüm geri dönüş yolları kapalı. Durum onun pragmatizmini bile fersah fersah geride bırakıyor.

Geriye kalan tek şey, güvenlikçi-agresif iç ve dış politikasının dozunu arttırmak, krizler çıkarmak, krizlerden beslenmektir.

Yunan adalarıyla ilgili açıklamaları hiç hafife almamak gerek…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı