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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Eleştirel siyaset yanında, kurucu bir siyasete ilerleme

Cin şişeden daha önce çıkmış olduğunu kanıtlarcasına, helalleşme çıkışı gündem oluşturdu. CHP’yi bu bakımdan iktidarın önüne geçirdi. Bu, kurucu siyasetin yoludur, kurucu siyaset ise başarının… Açık: CHP, muhalefet bloğunun amiral gemisi ve mevcut koşullarda bu çerçevede ciddi bir iktidar alternatifidir. Eleştirel bir siyaset yanında, kurucu bir siyasete doğru ilerlemesi, bunun ilkeyle, demokrasiyle, yüzleşmeyle, dönüşmeyle ilişki içinde olması herkes için önemlidir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı


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İktisatçı Sönmez: Artık ekonomik önlemler işlemez, olanlar erken seçimi dayatacak

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde.

Helalleşme meselesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı, toplumsal barışı oluşturma, bu anlayışı yaygınlaştırma çabasıdır.
Bitmez bilmeyen bu kan davalarına son verme çağrısıdır.

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Asan görevlinin kimliği tespit edilmeyecek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektörü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde, ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesinden ötürü yedi öğrencinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Avukatlar, özel güvenlik görevlilerinini dava konusu görseli astığına ilişkin görüntüyü mahkemeye sundu. Mahkeme, görüntüdeki görevlinin kimliğinin tespitine iliştin talebi reddetti.