Ali Bayramoğlu: Eleştirel siyaset yanında, kurucu bir siyasete ilerleme

Cin şişeden daha önce çıkmış olduğunu kanıtlarcasına, helalleşme çıkışı gündem oluşturdu. CHP’yi bu bakımdan iktidarın önüne geçirdi. Bu, kurucu siyasetin yoludur, kurucu siyaset ise başarının… Açık: CHP, muhalefet bloğunun amiral gemisi ve mevcut koşullarda bu çerçevede ciddi bir iktidar alternatifidir. Eleştirel bir siyaset yanında, kurucu bir siyasete doğru ilerlemesi, bunun ilkeyle, demokrasiyle, yüzleşmeyle, dönüşmeyle ilişki içinde olması herkes için önemlidir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı