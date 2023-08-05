Ali Bayramoğlu: Değişmeyen temel mesele

Türkiye’nin temel meselesi dünden bugüne değişmemiştir. Siyaset, siyasi alanın demokratik yapılanması asıl mesele olmaya devam ediyor.

Günün yükselen anlayışı bu sürekliliği, hatta siyasetin erdemini reddediyor. Yerine, bir tür zamane ilerlemeciliğini, kendiliğinden muhalefeti, kendiliğinden iktidar olma arayışını koyuyor.

Siyasi sorunlara, kesimler arası etkileşim siyasetine mesafe alıyor. Bu cenahta düşüncedeki siyasetsizlik ile pratikte siyasetten kaçma arasında bir korelasyon oluşuyor. Şahıs merkezli yenilenme arayışları buna tipik örnek.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı