Ali Bayramoğlu: CHP’de kocaman bir ‘hiç’ var

2012’de 5:2 diyetiyle (haftanın iki günü 500/600 kalori eksik almak) nam salan aralıklı oruç, günümüzde zaman kısıtlı yeme modeliyle biliniyor. Her gün en az 12 saat oruç yapılan bu modelin en popüleri 16:8 versiyonu (8 saatlik yeme penceresi, 16 saat oruç). Peki aralıklı oruç sizi daha fit, daha sağlıklı ve hatta daha genç kılar mı? […]