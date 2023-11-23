Ali Bayramoğlu: Bu düzen ne zaman değişir?

… siyasi iktidar, otoriter düzendeki kimi eksikleri tamamlamak, fiili durumları tabileştirmek, yasalaştırmak, anayasallaştırmak peşinde.

Sonuç?

Kimi kurumları sahada olmakla birlikte ortada demokrasinin “d”si yok… Ülkemiz tipik bir seçimli otoriterlik düzenine sahip ve seçimli otoriterlik işleyişiyle yönetilmekte…

Demokrasi, demokratik kurumlar, ilkeler; milliyetçilik, güçlü lider, güçlü devlet, milli büyüme iddiası karşısında yerlerde sürünüyor.

Hak ve özgürlük mücadelesi elbette baki, ama bu toplumsal irade değişmedikçe, sonuç da değişmeyecektir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı