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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Asiye’nin başına gelenlerin sorumlusu köpekleri çıldırtan insanlardır

Gaziantep’te küçük güzel Asiye’nin başına gelenlerin sorumlusu köpekleri çıldırtan insanlardır.

Tedbir bu insanlara getirilmelidir.


Çözemediğimiz her sorunu, adalardaki atlar örneğinde olduğu gibi, yok ederek, yol almanın anlamı olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Asiye olayından sonra “Başı boş sokak hayvanlar barınaklara gönderilmeli” dedi ve Çevre Bakanlığı hemen harekete geçip bir genelge yayınladı. Kötü kullanıma açık, tüm sokak hayvanlarını tehdit eden bir genelge bu.

Hayvan barınakları istisnalar dışında yalnız, mutsuz hayvan toplama kamplarıdır.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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