Ali Bayramoğlu: Akşener’in bu konuda bu denli sert olmasının nedeni ne?

Akşener’in HDP karşıtlığı yarışmasını başlatması, siyasete bu anlamda bir kayıt koyma arayışını ifade ediyor. HDP’nin varlığına itiraz, AK Parti-MHP-İYİ Parti arasındaki milliyetçilik yarışının asli unsur haline dönerken, bu yarış da Türk siyasetinin asli unsurlarından birisine dönüşüyor. Nitekim Akşener’in bu tavrı, Altılı Masa etrafındaki partiler için de bir kırmızı hat oluşturuyor.

Akşener bu konuda bu denli sert, ısrarlı olmasının nedeni ne?

Bu neden, İYİ Parti’nin “itiraz etmek”, “genel değerlere dayanmak”, “söylem politikası yapmak” dışında bir siyasi tavrı, önerisi olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Muhtemelen. Nitekim söylem siyasetiyle HDP’yi dışlama üzerinden milliyetçiliği fokurdatma ve AK Parti’ye genel itiraz, İYİ Parti’nin iki temel enstrümanını oluşturuyor.

Bunun bir karşılığının bulunması, İYİ Parti’nin en hızlı büyüyen, oy potansiyelini en hızlı arttıran siyasi parti olması, Türkiye’nin siyasi iklimiyle ilgili bir fikir verir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı