Ali Bayramoğlu: Akşener’in bir karar vermesi lazım

Şöyle diyor Akşener: “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık…”

Böyle bir beyanat nasıl verilebilir?

Bir siyasetçi cinayet ve mertlik kelimelerini nasıl yan yana getirebilir?

Bunlar çağda, bunca acı ve ölüm görmüş bu topraklarda bir siyasetçinin ağzına yakışır mı?

Akşener’in bir karar vermesi lazım, merkez siyasete aday bir siyasi partinin başkanı yoksa hala ülkücü hassasiyetleri taşıyan, terminolojisi kullanan aşırı devletçi ve milliyetçi bir siyasetçi mi?

Herkes bulunduğu yeri, model olduğunu, sözlerin ne etkide bulunacağı bilmelidir…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı