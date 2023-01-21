Ali Bayramoğlu: Akşener tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya

İYİ Parti Genel Başkanı’nın tavrı önemli…

Önemli zira, Akşener’in belirleyici, hatta bloke eden iki itirazı var.

İlki HDP’ye hiçbir şekilde yan yana görünmemek; bu, açık, bilinen ve siyasi faturası ödenmekte olan bir itiraz…İkincisi, açıkça telaffuz edilmese de bilenen ve riskleri henüz ortada olan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ve CHP’nin iktidar işleyiş modeline itiraz…

Bunlar olmasaydı, muhalif cenah muhtemelen cumhurbaşkanlığı yarışında bir adım önde olurdu.

Akşener’in İmamoğlu kararından sonra, Kılıçdaroğlu’na karşı önerebileceği alternatifler malum sınırlı. Buna rağmen itirazını sürdürür, altılı masanın çoklu aday formülüne gitmesini zorunlu kılarsa, tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır. Partisel çıkarları ve ülke çıkarları arasındaki ayrım noktasında Akşener’in vereceği karar önemlidir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı