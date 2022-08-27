Ali Bayramoğlu: AK Parti yasakların faili, ama herkes biraz parçası

İmam Hatiplilerle ilgili uygunsuz sözler söylediği için bir şarkıcı tutuklandı. Bir başka zamanda bu kez başkaları cumhuriyet değerleriyle ilgili uygunsuz sözler söyledikleri için takibata uğrardı. Dozlar, elbet, farklılaşıyor.

Cumhurbaşkanına hakaretten binlerce ceza vermek, konser yasaklamak, şarkıcı tutuklamak…

AK Parti evresi cumhuriyet tarihinin, darbelerler dışında, en yasakçı, en tahammülsüz dönemini temsil ediyor.

(…)İnsan bu diyarda, bu verili zihniyet yapısında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran, tarihsel sürekliliği temsil ettiğine inanan, sorumluluk duygusunu bu çerçevede inşa eden “düşünce kodları silsilesi”yle şekillenir.

Bu silsilede yargılar, algılar ve tanımlar, insanlar için “somut ve güncel deneyimler dışında kalan” tarihsel bagajlar, aktarılmış ve aklanmış sözlü – simgesel – yazılı bellek üzerinden oluşmaktadır.

Bu işleyiş, kişinin zihin donanımı ve bilgi dağarcığında geçmiş zaman ile şimdiki zaman arasındaki mesafeyi asgariye indirme işlevi görerek, aynı zamanda söz konusu düşünce kodlarını da koruma altına alır.

Toplumsal alanın ana düzenleyicisi işte bu kapalı dairedir..

Tahammülsüzlük üreten de işte o kapalı dairedir.

AK Parti yasakların faili, ama herkes biraz parçası…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı