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Ali Barskanmay: LGS’de puana göre tercih yapmak sizi yanıltır

LGS’de sorulan soruların kolay ve zorluğuna bağlı okulların puanları yıllara göre değişkenlik gösterebilir.

Soruların kolay olduğu yıl okul puanları artarken zor olduğu yıl okul puanları düşebilir. Ancak değişmeyen şey okulların sırlaması ve yüzdelik dilimi. Bu yüzden puana göre tercih yapmak tercihte sizi yanıltır.


Tercihler yüzdelik dilime göre yapıldığında zor veya kolay soru fark etmeksizin okulların yüzdelik dilimi sabit kalır. Ya da o yılki tercihe bağlı yüzdelik dilim değişebilir. Okulu tercih eden çok okursa yüzdelik dilim düşer, puanı da artar. Okulu tercih eden az olursa yüzdelik dilim artar puanı düşer. Yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye’deki sırlaması demek. LGS bir puanlama değil bir sıralama sınavı. Okullar, müracaat eden öğrencilerin yüzdelik dilimlerine bağlı öğrencileri sıralayıp alıyor. Puan yanıltıcı. Yüzdelik dilim adrese teslim garantili yerleştirme demek. Örneğin yüzdelik diliminiz %3.5 ise yüzde %1 ile %5 diliminde kalan okulları tercih etmek doğru olan. Yüzdelik diliminizden daha düşük bir okul tercih ederek açıkta kalmamayı garantilemiş olursunuz.

Ali Barskanmay’ın yazısı

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