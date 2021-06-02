Aleyna Tilki, sahne kıyafetlerini satıp parasını pandemiden etkilenen müzisyenlere bağışlayacak

Müzisyenler için ne yapabilirim ?

Nereye hangi hesaba yatıracağım diyenler için;



Linke tıkladığınız zaman direkt hesap numarası çıkıyor.



Açıklamaya , “Müzisyenlere destek” yazabilir hatta açıklamada bana fıkra bile anlatabilirsiniz😊 okuyorum çünkühttps://t.co/iy8ZYC8nEY