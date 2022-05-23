Aleviler: Şimdiye kadar kimin Alevi kimin Sünni olduğuna bakarak oy vermedik

TUĞBA ÖZER

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, ‘Alevi cumhurbaşkanı’ tartışmasına ilişkin “Amacına ulaşıyor. Aleviler bile ‘Oy vermezler’ demeye başladı” dedi.

Erçe, “Aleviler şimdiye kadar kimin Alevi kimin Sünni olduğuna bakıp da oy vermediler” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’e göre de “Alevi’den cumhurbaşkanı olmaz” diyenler toplumda çoğunluk değil azınlık.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyallerini artırmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine yönelik kamuoyunda bir tartışma başladı.

Aleviler, inançlarının böyle bir tartışmanın konusu haline getirilmesini “Utanç verici ve insan haklarına aykırı” olarak nitelendiriyor.

‘Cesur adımlar atmak zorundayız’

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, “Biz meseleyi Kılıçdaroğlu meselesi olarak değil, bir inanca düşmanca tavır olarak görüyoruz” diyerek şöyle konuştu: “Bu tartışmaların Alevileri uzaklaştırdığını, üzdüğünü, kızdırdığını dostlarımızın bilmesi gerekiyor. Asla kabul etmemiz mümkün değil. Aleviler şimdiye kadar kimin Alevi kimin Sünni olduğuna bakıp da oy vermediler.

Biz her şeyden önce böyle bir tartışmanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve her türlü hakka hakaret olduğunu düşünürüz. Bunu sorgulamak kimsenin haddi olmamalı.

‘Siyah bir başkan görmek ister misiniz’ sorusu ABD’deki siyahlar için ne kadar sıkıntılı bir soruysa bizim açımızdan da Alevi cumhurbaşkanını tartışmak sıkıntılı. Bu toplumda cesur adımlar atmak zorundayız eğer birlik, beraberlik içerisinde yaşamak istiyorsak.”

”Hepimiz Aleviyiz’ diyerek tavır göstermeliler’

“Artık bu Alevilerin meselesi olmaktan çıkmıştır” diyen Erçe sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tartışmalar karşısında her aydının, ilericinin, insan haklarına saygı duyanın, ‘Ben sosyal demokratım’ diyenin bizden önce karşı koyması gerekir. Artık yeter deme sırası onlardadır. Biz zaten yüzyıllardır yeter bu zulüm diyoruz. Bu zulmü bizi reva görenlere nefretimiz yok ama bu tartışmalara Alevilerin çekilmesi bizi sıkıntıya sokuyor. Çünkü Alevi tabanı içerisinde bile ‘Bir Alevi aday olursa kazanamaz, olmasın’ gibi şeyler tartışılmaya başladı. Tam da tartışmalar amacına ulaşıyor demektir bu. Meselenin buraya indirgenmesi açıkça bir düşmanlık ifadesidir.

Nasıl ki biz Hrant Dink’in arkasından ‘Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz’ diyorsak bu ülkenin aydınları aynı tavrı ‘Hepimiz Aleviyiz’ diyerek göstermeli. Bu meselenin bir kampanyaya dönüşmesi gerekiyor.”

‘Bizi alakadar etmez’

Erçe, Alevilerin görmek istediği cumhurbaşkanını şöyle tarif etti: “Ayrımcılığa karşı çıkan, çağdaşlıktan yana olan, ilerici, demokrat, eşit yurttaşlık haklarına saygı duyan, insanları dillerinden, dinlerinden, memleketlerinden dolayı ayırmayan, şeffaf, kadın düşmanı olmayan, çevre duyarlılığı olan, evrensel hukuka bağlı olan birinin olmasını isteriz. İnsanları düşüncelerinden dolayı dışlamayan, hukuki baskı altına alarak onları hapse atmayan bir cumhurbaşkanı. Bu kriterleri esas aldığımızda kişinin ne ırkı, ne inancı ne cinsel kimliği bizi alakadar etmez. Bu kişi Hristiyan da, Kürt de, Sünni de olabilir.”

‘Alevi’den cumhurbaşkanı olmaz diyenler azınlık’

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de ‘Alevi cumhurbaşkanı olur mu’ gibi bir tartışmanın ‘çok çirkin’ olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnsanların cumhurbaşkanı, başbakan, vali, kaymakam, devlet memuru olma durumunun inancı üzerinden değerlendirilmesi çok utanç verici. Biz inanışımız gereği insanı olduğu gibi kabul ederiz. Demokrasinin bu kadar konuşulduğu bir çağda hâlâ bir Alevi’nin cumhurbaşkanı olup olmayacağı tartışılması bu ülkenin bir ayıbıdır. Ülkemizin demokratik olarak ne kadar geride olduğunun en belirgin göstergelerinden biri bu tartışma.

Biz kine ve nefrete karşıyız. Bu nefreti içerisinde taşıyanlar, Alevi’den cumhurbaşkanı olmaz görüşüne sahip olanlar bu toplumun çoğunluğu değil azınlığıdır. Bu azınlık mutlak bu ülkenin gerek Alevi gerek Sünni, gerek inançsız, vicdan sahibi, demokratik değerlere saygılı kesimi tarafından lanetlenecektir. Mutlaka onlar kaybedecektir. Alevi cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı sorusu bile utanç verici.”