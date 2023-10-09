Alaattin Aktaş: Yatırımcı gelmedi, gelmiyor, gelmeyi düşünmüyor

Ama eğer Türk parasının değerini biraz daha düşürürsek ve bundan daha önemli olarak faizi kayda değer oranda yükseltirsek belki gelirler.

Kimlerden söz ettiğim belli; yabancı yatırımcıları kastediyorum.

Gelmediler; gelmedikleri gibi mayıs seçimlerinin sonucunu bekledikleri için ilk beş ayda mevcudun bir kısmını geri götürdüler.

Gelmiyorlar; seçim bitti, ekonomi yönetimi değişti, istedikleri düzenlemeler birer ikişer yapılmaya, Türk parası değer yitirmeye, faiz artırılmaya başlandı ama belli ki yeterli görmediler ve seçimleri izleyen dört ayda ilk beş aya göre bir iyiye gidiş varsa da getirdikleri döviz Türkiye’nin dişinin kovuğuna yetmez. (Bu arada 25 Ağustos-1 Eylül haftasında gerçekleşen ve eylül ayı verilerine kaydedilen 375 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımını yerli bir bankanın yurt dışı şubesinin yaptığı yönünde bir iddia var. Bu iddia doğruysa gerçek anlamda yabancı alımı çok daha az demektir.)

Gelmeyi düşünmüyorlar; bunca çabaya, bunca girişime rağmen hala kayda değer bir gelişme gözlenmiyor ve ekonomi yönetimi döviz bulabilmek için adeta dört dönüyor ama bu koşullarda işimiz çok zor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı