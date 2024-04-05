Alaattin Aktaş: Yabancı girişinin ilk işaretleri mi?

Son birkaç haftanın verileri, yurt dışı yerleşiklerin ya da kısaca yabancıların Türk menkul kıymetlerine yeniden ilgi göstermeye başlayacaklarının işaretini veriyor gibi…

Merkez Bankası verilerine göre hisse senedinde beş hafta üst üste çıkış yaşandıktan sonra izleyen iki haftada yüklü alımlar geldi.

Devlet iç borçlanma senedinde de kesintisiz bir şekilde dört hafta süren çıkışın ardından geçen hafta alım yaşandı.

Yabancı yatırımcılar 15-22 Mart haftasında 429 milyon dolarla bu yılın en yüklü hisse senedi alımını gerçekleştirmişti. Yabancıların alımı geçen hafta da sürdü. Mart ayının son haftasındaki net alım 267 milyon dolar oldu. Böylece yabancı yatırımcıların mart ayının ikinci yarısındaki alımları net olarak 695 milyon dolara ulaştı.

Bu giriş, fiyat ve kur hareketinden arındırılmış net tutarı gösteriyor.

Yabancıların yine fiyat ve kur hareketinden arındırılmış şekilde gerçekleştirdiği devlet iç borçlanma senedi alımı da geçen hafta 112 milyon dolar oldu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı