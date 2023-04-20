Alaattin Aktaş: Türkiye yıllık 50 milyar doların çok üstünde döviz çekebilir

300 milyar dolar bir slogana dönüştü. Cumhur ittifakı bu boyutta bir paranın getirilemeyeceği, getirilse bile bunun ancak tefecilere boyun eğilerek temin edilebileceği görüşünde.

Son yirmi yılda gelen 335 milyar doların yıllara dağılımı Türkiye’nin yılda 50 milyar dolar civarında bir yatırımı rahatlıkla çekebileceğini gösteriyor. Bu düzeyi gördük zaten.

2012 yılında gelen yatırım 50.7 milyar dolara ulaştı.

Zaten 2010-2014 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde gelen döviz 169 milyar dolar oldu. Yirmi yıldaki paranın tam yarısı bu beş yılda geldi.

Dolayısıyla Türkiye hukuk sistemini güvenilir hale getirir, belirsizlikleri yok eder ve yabancı için güvenilir bir yatırım ortamı yaratabilirse; bağımsız bir Merkez Bankası ile son dönemde yaşanan tuhaf uygulamalara son verirse pekala yıllık ortalama 50 milyar doların çok üstünde döviz çekebilir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı