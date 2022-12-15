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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Tuncay Özilhan daha ne desin

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan’dan mevcut ekonomik tabloyu, yapılan yanlışları ve daha önemlisi önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak sorunları tüm açıklığıyla ortaya koyan bir konuşma ve iktidarla muhalefete önemli bir çağrı:

“Görüş ve hedefleri gerçekçi bir şekilde duymak istiyoruz; ama hamaset, karşılıklı suçlamalar ve altı doldurulamayacak iddialar değil!”


Dün bu köşede sanayi üretimindeki artışın hız kestiğinden ve önümüzdeki dönemde çok daha büyük belirsizlikler olduğundan söz etmiştim. Özilhan bu belirsizlikleri öyle güzel ve detaylı olarak sıraladı ki, bu konuşmaya ayrıca yorum yapmaya doğrusu pek gerek kalmadı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 