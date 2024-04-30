Alaattin Aktaş: Toplum hep birlikte ‘döviz artsın’ diye tempo tutuyor

Dövizin bir anda hızla tırmanması yönündeki dilek, tabii ki benim dileğim değil. Bu Türk halkının genel isteği. Böyle bir durum yaşanırsa adeta tüm toplum olarak bir anda rahat bir nefes alacağız…

“Türk parası zaten çok değerliydi; dolar 70 lira, 80 lira olmalıydı, işte nihayet oldu!”

Bunu söyleyebileceğimiz bir durum yaşansa öyle görünüyor ki huzur bulacağız.

Peki sonuç ne olacak?

Bir ülke insanı, ulusal parasının böylesine değer yitirmesini içten içe ister, bundan memnuniyet duyar mı?

Çok ama çok tuhaf bir durum bu.

Çok büyük bir birikiminiz vardır, onu da döviz olarak tutuyorsunuzdur, o zaman dövizde bir artış olmasını istemenin mantığı var. Ya da döviz kazancı elde eden bir iş sahibisinizdir, yine anlaşılır.

Tasarrufunuz yok ya da çok az, o da döviz değil, sonra tutup “Kur artmalı” diyeceksiniz.

Ya da bankada veya yastık altında 300-500 dolarınız, euronuz var, aynı şekilde o dövizin TL karşılığı biraz artacak diye yatıp kalkıp döviz kurunu izleyecek, dört gözle dövizin artmasını bekleyeceksiniz.

Akıl tutulması!

Toplum olarak adeta akıl tutulması yaşıyoruz.

Enerjide, sanayi üretiminde ve hatta artık tarımsal üretimde bile dışa bağımlı hale gelmiş, dolayısıyla döviz kuru artışını anında fiyat artışı olarak yaşayan bir toplum hep birlikte “Döviz artsın” diye tempo tutuyor.

Kimi çokbilmişler de sürekli olarak “Döviz şu tarihte şu olacak, fırladı fırlayacak” diye vatandaşın beklentisini körüklemekten geri durmuyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı