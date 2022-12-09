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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Tasarruf sahibi çaresiz bırakılıyor

Bu ekonomik koşullarda, pahalılıkta insanların sıradan ihtiyaçlarını karşılamaları bile çok zor ama tasarruf edebilen de yok değil. İşte tam “paran var mı, derdin var” durumu da bu aşamada gündeme geliyor.

Bir gün acil ihtiyacım olur diye para biriktiriyorsunuz ya da bir yerden elinize para geçti; örneğin emekli oldunuz, miras kaldı, ihtiyacınız olmayan bir evi ya da arsayı sattınız, o parayla ne yapacaksınız?


Çıkış yolu bırakılmamış! Yıllık enflasyon yüzde 85’lerde ama elde ettiğiniz getiri bu oranı yakalayamıyor.

Bir yıl önce 100 lira olan paranızı, enflasyonla en az 185 liraya çıkarmanız gerekiyor ki anaparayı koruyabilesiniz. Tasarruf ettiğiniz için “ödül” sayılacak artı kazanç bir yana, tasarruf etmenin adeta “cezası” olarak anaparanızın bir kısmına bile el koyan bir sistem var.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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