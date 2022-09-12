Alaattin Aktaş: Tamamen isteyerek yapıldı

Bu yıla, hatta geçen yılın ortasına kadar hedefleri ıskalamak gibi bir durum yaşıyorduk. Ama durum 2021’den başlayarak çok farklı bir yöne evrildi. Hele hele bu yıl öngörülen büyüklüklerin yanına bile yaklaşılamadı. Çünkü tercih değişti.

Çünkü artık önemli olan OVP’ye yazılana göre gitmek değildi. Artık OVP adet yerini bulsun türü bir metne dönüştü.

Ekonomide enflasyona karşı büyümenin tercih edildiği, bir anlamda enflasyonun ikinci plana itildiği kaç kez dile getirildi, biz de kaç kez yazdık bunu.

Dolayısıyla özellikle bu yıl yaşananlar tümüyle taammüden! Bilerek, isteyerek bu sonuçların ortaya çıkacağı öngörülerek atılmış adımlardan söz ediyoruz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı