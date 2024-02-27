Alaattin Aktaş: Sorun, çok sıradan bir evin kirasının asgari ücretin üçte ikisini götürür hale gelmesi

Kira artışlarına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamanın süresi 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir süre önce bu uygulamanın gözden getirilebileceğini ifade etmiş, ancak Şimşek’in bu sözleri sınırlamanın kaldırılacağı şeklinde yanlış yorumlanmıştı.

Mevcut durumda sınırlama kaldırılacak mı, devam mı edecek; henüz belli değil.

Ancak şu bir gerçek; yüksek kiralar kiracıları mağdur ediyor ama bu uygulama da ev sahiplerini mağdur ediyor. Kiralar öylesine yükseldi ki artışın öngörüldüğü gibi yüzde 25’le sınırlı tutularak güncellenmesi benzer konutlara göre kiranın çok düşük kalması sonucunu doğuruyor ve bu da ev sahiplerinin aleyhine bir durum yaratıyor.

Bunu söylemek kiracıların hiç hoşuna gitmiyor ama gerçek bu. Bu arada ben ne kirada oturuyorum, ne de kirada evim var, bunu söyleyeyim de bir yanlış anlamaya meydan vermeyeyim.

Sorunu çözmede bir orta yol ne yazık ki yok. Sorun aslında kira sorunu değil, sorun gelirlerin böylesine düşük kalması. Sorun, çok sıradan sayılabilecek bir evin kirasının asgari ücretin üçte ikisini götürür hale gelmesi.

Zaten kiraya sınırlama getirilmesi de bu konuda çözüm üretilemediğinin itirafı. Vatandaşın uyguladığı bir fiyata sınırlama getirmek, “Başka çözüm bulamadım” demek. “Ne konut arzını artırabildim, ne gelirinizi yükseltebildim, çareyi böyle tek taraflı bir yasaklamada bulabildim” demek…

Alaattin Aktaş’ın yazısı