Alaattin Aktaş: Seçime kadar üç düşünüp bir adım atılacak

Herkes beklemeye geçmiş durumda. Nasıl geçmesin… Öyle bir seçim yapılacak ki, sonuca göre Türkiye’nin başta yönetim şekli, ekonomik tercihleri, her şey değişecek. Ya da mevcut haliyle devam edecek. O yüzden herkes beklemede…

Anlaşılan seçime kadar, ne olursa olsun, herhangi bir ekonomik faaliyete girişirken ya da mevcut işleri yürütürken üç düşünüp bir adım atılacak. Çünkü Türkiye hiç böylesine belirsizliklerle dolu bir seçime gitmedi.

İktidar değiştiği takdirde değişmesi kesin ya da muhtemel olan o kadar çok şey var ki… Böyle bir ortamda hangi iş insanı radikal kararlar alır ve ona göre davranır…

Alaattin Aktaş’ın yazısı