Alaattin Aktaş: Seçimden sonra faizlerin yükseltilmesi kaçınılmaz

Bu köşede dün seçim sonrasının ekonomi politikasının nasıl olabileceğini irdelemeye çalıştım. Çok özet olarak, “Seçimi Millet ittifakı kazanırsa zaten ekonomi politikasını kökten değiştirecek ve bunu özünde para politikasını değiştirerek yapacak, seçimden Cumhur ittifakı galip çıkarsa onlar da uygulanan politikada içerik yönünden değişikliğe gitmek zorunda kalacak” diye yazdım. Bir de şunu söyledim:

“Şu günlerde herkes seçimden kimin galip çıkacağına kafa yoruyor, tahmin yürütüyor ama biraz da seçim sonrasının ekonomi politikasına odaklanmak gerekiyor.”

…

Genel kabul görmüş beklentiye göre, seçimi kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra enflasyonla mücadele programı uygulanacak. (Benim notum; gerçek bir enflasyonla mücadele programı.) Parasal genişlemeye son verilecek ve faizler yükseltilmeye başlanacak.

Böylesi bir durumda ilk yaşanacaklardan birisi sıcak paranın hızla geri dönüşü olacaktır. Yurtdışı yerleşikler, son dört yılda sattıkları hisse senetlerine ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yeniden ilgi gösterip satın almaya başlayabilirler. Örneğin, 2017 yılında 33 milyar dolar kadar olan yurtdışı yerleşiklerin DİBS stoku, şimdi 1.4 milyar dolara kadar düştü.

Alaattin Aktaş’ın yazısı