Alaattin Aktaş: Sanayi üretimi giderek daha yavaş artıyor

Sanayide işler pek iyi gitmiyor. Bunu hem üretime ilişkin verilerde gözlemek mümkün, hem de sanayideki gidişatın öncü göstergesi olan reel kesim güven endeksine verilen yanıtlarda…

TÜİK tarafından dün yapılan ağustos verilerine ilişkin açıklama sanayi üretiminin giderek hız kestiğini ortaya koyuyor. Bu yavaşlama son günlerde sıkça vurguladığımız enflasyon hızında yaşanacak düşüşe benziyor.

Sanayi üretimi artıyor artmaya da giderek daha yavaş artıyor.

Enflasyon da öyle olacak. Artışını sürdürecek de daha az artacak ve bir yıl önceye göre değişim oranı düşecek. Ama fiyatlar düşmeyecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı