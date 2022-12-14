Alaattin Aktaş: Sanayi üretimi artıyor ama hız kesiyor

Sanayi üretiminin enflasyon gibi olduğunu söylesem, haklı olarak “Bu nasıl bir bağlantı” diye düşünürsünüz. İlk bakışta anlamlı hiçbir bağlantı yok, doğru.

Ama gidişat konusunda ikisi de aynı grafiği çiziyor… İkisi de artıyor; ama ikisi de hız kesiyor!

Sanayi üretimi ile enflasyon arasında böyle bir benzerlik kurmak gerekeceği hiç aklıma gelmezdi. Ama enflasyonun düşüşünü fiyatların gerilemesi olarak okumak isteyenler giderek arttıkça, geniş kitlelerin okuması böyle olmamakla birlikte siyasiler bunu empoze etmeyi daha bir ön plana getirdikçe dün açıklanan sanayi üretimi ile enflasyon arasında böyle bir benzerlik kuruverdim.

Dün sosyal medyada Prof. Dr. İbrahim Turhan’ın enflasyonla ilgili çok somut ve herkesin anlayabileceği bir değerlendirmesini gördüm. Şöyle diyordu İbrahim Hoca:

“Hızı saatte 80 km’den 20 km’ye düşse de araç hala ilerlemeye devam eder. Enflasyon yüzde 80’den yüzde 20’ye düşse de fiyatlar artmaya devam eder.”

Herhalde “enflasyon düşüşü-fiyat artışı” konusu bundan daha açık anlatılamazdı. İşte sanayi üretiminde de durumumuz bu…

Alaattin Aktaş’ın yazısı