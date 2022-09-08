Alaattin Aktaş: Rusya’nın Avrupa’ya gazı kesmesi dönüp dolaşıp bizi vuracak

Rusya Avrupa’ya olan gazı kesti. Zaten Avrupa buna hazırlık yapıyordu ama ne kadar hazırlıklı olunursa olunsun durum vahimdi.

Bizim fiyatı dışında gaz sıkıntımız yok; hele bir de turist gelecek, belki için için “İyi oldu” da diyoruzdur. Tamam, turiste tabii ki gelme diyecek değiliz de, bu gazı kesme durumu sanki bizim ekonomimizi de fena etkileyecek; bu karar dönüp dolaşıp bizi de vuracak.

Yani Rusya’nın atmış olduğu adım, Avrupa’yı iki seçenek arasında bıraktı. Ya üretim kayıpları, yani arz daralması ya da üretim maliyetlerinde artış… Her ikisi de Avrupa’da “yüksek enflasyon” anlamına geliyor.

Bunun bize etkisi ne? Klasik söylemdir: “Türkiye ithalatını çoğunlukla dolar cinsinden, ihracatını çoğunlukla euro cinsinden yapar.” Evet, bu doğrudur. Yani, bizim açımızdan ithalat pahalanırken, ihracat ucuzlayacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı