Alaattin Aktaş: Piyasa mı doğru söylemiyor, tüketici anketi mi?

TÜİK ve Merkez Bankası’nın ortaklaşa yaptıkları anketin sonucuna bakıyorsunuz; vatandaş kötümser ama az kötümser, durumundan öyle çok da şikayetçi değil…

Çarşıda, pazarda, sokakta mikrofon uzatıldığında söylenenlere, şikayetlere bakıyorsunuz, dile getirilenlerin bu endekse yansımadığı çok açık. Mikrofonlara söylenenler endekse yansımış olsa herhalde o 88’i belki ancak yarı düzeyinde görürüz. Sokak, öylesine berbat bir tabloya işaret ediyor çünkü.

Ya o berbat tabloyu çizenlerin görüşü endekse pek yansımıyor ya da o tablo abartılı. Bir olasılık da tabii ki aslında öylesine zorluk içinde yaşayanların azınlıkta kaldığı.

Ama o zorlu koşullarda yaşayanların azınlıkta olduğu söylenebilir mi? Tam tersine, o durumda olan kesim çoğunluğu oluşturuyor.

Doğrusu bu anket kimler kapsanarak, hangi gelir grubundaki ya da eğitimdeki kişiler kapsanarak yapılıyor, merak etmemek mümkün değil.

Alaattin Aktaş’ın yazısı