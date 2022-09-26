Alaattin Aktaş: Ortada bir sır, müthiş adımlar yok

Siyasetçiler enflasyonda oluşacak düşüşü, sağlanacak değil oluşacak düşüşü, sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse etmek isteyecek. Bu durumu önümüzdeki aylarda yaşayacağız. Kaç kez yazdım bilmiyorum; ama bu konuya bir kez daha eğilmek ve tüm sayıları ortaya koymak gerekti.

Yıllık enflasyon oranı aralıktan itibaren hızla aşağı gidecek; olağandışı gelişmeler yaşanmazsa bu kesin. Bu gerileme ocak, şubat, mart ve nisan aylarında da sürecek. Öyle ki OVP’ye göre bu yıl ekimde yüzde 83-84 ile zirveye çıkacağı tahmin edilen yıllık oran martta yüzde 35’e kadar düşecek.

Bunu hemen yanlış ölçüme, oranlarla oynanıyor gerekçesine bağlamak doğru olmaz. Yüzde 100 doğru ölçümde bile yıllık oran hızla gerileyecek. Bu, matematiksel bir gerçek çünkü.

Aralıktan başlayarak neler yaşanacak ve yıllık enflasyon oranı beş ay içinde nasıl olacak da 50 puana yakın gerileyecek.

Ortada bir sır yok!

Ortada bu gerilemeyi sağlayacak olağanüstü bir program yok!

Ortada atılacak müthiş adımlar yok!

Ortada yalnızca matematik var!

Alaattin Aktaş’ın yazısı