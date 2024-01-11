Alaattin Aktaş: Ocak ayı enflasyonunda çift hane endişesi

Doğru, çok iddialı bir orandan söz ettiğimin farkındayım. Ama mutlaka çift haneli bir düzeye çıkılacağını söylemiyorum, böyle bir endişenin varlığından söz ediyorum.



Somut bazı veriler bir yana, şöyle bakın bir etrafınıza, bakın bir fiyatlardaki değişime! İnanılmaz değil mi…

Hem artık oran algımız da çok değişti.

Artık öyle yüzde 5’lik, 10’luk zamlar kimseyi tatmin etmiyor, “Yapmışken tam yapalım” dercesine bir yaklaşım sergileniyor. Yapan yüzde 20’den az zam yapmıyor.

Doğrusu böylesine bir zam furyası çok fazla görülmemiştir.

Özellikle hizmetler sektöründeki zamlar…

Geniş bir kesim, maliyet artışını nihai satış fiyatına yansıtabilme olanağına sahip. Bunlar maliyetteki 10 birimlik artışı sanki 15 ya da 20 birimmiş gibi nihai fiyata yansıtıyor.

Sonra da ortaya inanılmaz fiyatlar çıkıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı