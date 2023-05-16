Alaattin Aktaş: Ne yapılır edilir, dövizde bir tırmanma önlenir

Döviz bir şekilde 14 Mayıs’a kadar tutuldu; iyi kötü tutuldu.

Şimdi iktidar ikinci tura kadar geçecek sürede aylardır sergilediği bu çabayı sekteye uğratacak bir adıma hiç izin verir mi?

Dolayısıyla 28 Mayıs’a kadarki iki haftada dövizin birden tırmanması gibi bir durum yaşanması çok büyük sürpriz olur. Ne yapılır edilir, böyle bir tırmanma önlenir. Zaten şimdi adı konmamış bir sermaye kontrolü uygulanıyor, bu kontrolün çerçevesi daha da genişletilir, bu bile yapılır.

Ama bu demek değil ki döviz üstündeki baskı tümüyle önlenebilir. Önlenemediğini de görüyoruz zaten. İkinci tura kadar dövizde artış sürecektir sürmeye de, bir anda çok hızlı bir artış söz konusu olmayacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı