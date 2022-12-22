Alaattin Aktaş: MTV artışı, enflasyon hedefinin inandırıcı bulunmadığına yoruldu

2023 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 düzeyinde oluşmuştu.

Yeniden değerleme oranının çeşitli vergiler için hangi oranda uygulanacağına Cumhurbaşkanı karar verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergisi artışının yüzde 61.5 olarak uygulanmasına karar verdi.

Bir kesim bu kararı “Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV için indirim yaptı” diye yorumladı. Doğru tabii ki, yüzde 122.93 nere, yüzde 61.5 nere!

Ama Erdoğan MTV artışını çok daha düşük de belirleyebilirdi, buna yetkisi vardı. Cumhurbaşkanının MTV oranını YDO’yu yüzde 80, yani beşte dört düşürerek belirleme yetkisi bulunuyordu. Buna göre yüzde 122.93’lük YDO beşte dört aşağı çekilip yüzde 24.59 olarak belirlenebilirdi. Hadi yuvarlayıp yüzde 25 diyelim…

Resmi enflasyon hedefinin yüzde 25 olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Herkes kendini yüzde 20 enflasyona göre hazırlasın” dediği 2023 yılı için MTV artışı yüzde 25’te tutulur muydu, pek beklenmiyordu ama yüzde 50 daha makul görünüyordu.

Yüzde 61.5’lik MTV artışı, en başta 2023’ün enflasyon hedefinin pek inandırıcı bulunmadığı şeklinde yorumlandı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı