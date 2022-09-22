Alaattin Aktaş: Merkez Bankası faizinin hiçbir önemi kalmadı 

Tüm ülkelerin gözünü kulağını FED’e çevirmiş olmasında şaşılacak bir yön tabii ki yok. FED aldığı her kararla tüm dünyada taşları yerinden oynatacak bir merkez bankası. Üstelik FED’in ne yönde karar alacağı tartışma konusu bile değil. FED faizi artıracak, bu kesin; tartışılan artışın 75 baz puan mı, yoksa 100 baz puan mı olacağı. Zaten siz bu satırları okurken artışın ne olduğunu biliyorsunuz.

Günler boyunca kimileri adeta papatya falları açtı; yok artış şu kadar olur, yok bu kadar olur, diye… Artış şunu geçerse felaket olur diyenler de çıktı, “Şu artış piyasalar tarafından zaten satın alındı” diyenler de…

Ülkeniz en büyük, paranız tüm dünyada geçerli olan bir para, o paranın değerini etkileyecek faiz kararını alan banka da haliyle herkesin dikkat kesildiği banka…

…

FED faizine dönük tahminlerin onda biri bizim faizimiz için yapıldı mı? Tabii ki hayır!

Kimse bugün ne olacağını konuşmuyor bile.

Hatırlayın, Maliye Bakanı Nebati aylar önce ne dedi:

“Biz Merkez Bankası faizini önemsizleştirdik…”

Doğru!

Merkez Bankası faizinin neredeyse hiçbir önemi kalmadı artık.

Alaattin Aktaş’ın yazısı