Alaattin Aktaş: Mantık yok bu hesaplamada, mantık!

TÜİK’in doğalgazla ilgili hesaplaması tam “doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor” türü bir hesaplama!

Bir kere bu hesaplamada mantık aramamak gerekiyor.

Eurostat yöntemlerine uygunmuş da, onlarla görüşülerek bu yöntem belirlenmiş de, falan filan…

Geçiniz!

Mantık yok bu hesaplamada, mantık!

TÜİK’in verilerinden aktaralım.

Doğalgazın metreküp fiyatı Türkiye ortalamasındaki kullanıma bağlı olarak TÜFE’de ekim ayı için 0,6793 lira, kasım için 3,9324 lira, aralık için 4,9167 lira düzeyinde dikkate alınmış.

Şimdi soruyorum:

Ekimde doğalgaz parası ödediniz mi, hayır!

Ya kasımda, hayır!

Peki aralıkta, hem de nasıl!

Bu da bir kenarda dursun…

Gelelim doğalgazın bu aylarda TÜFE’yi ne kadar etkilediğine. Bu verilerin kaynağı da Merkez Bankası.

TÜFE’de ekimde kaydedilen yüzde 3.43 artışın 0.22 puanı doğalgazdan kaynaklanmış. Sizin ödemeniz sıfır.

Kasımdaki yüzde 3.28 artışın 1.01 puanı doğalgazdan kaynaklanmış. Sizin ödemeniz yine sıfır.

Aralıktaki yüzde 2.93 artışın ise 0.29 puanı doğalgazdan kaynaklanmış. Sizin ödemeniz muhtemelen 1.000-2.000 lira arasında.

Bu hesaplamada mantık yok derken haksız mıyım?

Alaattin Aktaş’ın yazısı